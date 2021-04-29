Thodex'te, firari Özer'in kardeşleri adliyede

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
DHA'nın haberine göre, aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANMIŞTI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 28 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
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