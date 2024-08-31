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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: THY kabin amiri Onur Aykanat’ın öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        THY kabin amiri Onur Aykanat’ın öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

        THY kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri, başka bir araçtaki kameradan çıktı. Hızla şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın kullandığı motosiklete hızla çarptığı görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:17
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        Kabin amirini öldüren kaza
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        İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat’ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Araç kamerasına, motosikletiyle ilerlediği esnada şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu Aykanat’ın savrulduğu ve düştüğü anlar yansıdı.

        Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat yaşamını yitirmişti.

        Emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat’ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yansıdı.

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