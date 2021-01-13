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Rüzgar ağaçları kökünden söktü, aralarında TIR'ın olduğu 4 aracı devirdi! Yaralılar var

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yağış ve fırtına görülen yerlerden bölgelerden Ege'nin iç kesimindeki Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü. Çay ilçesinde aşırı rüzgardan dolayı aralarında TIR'ın bulunduğu 4 aracın devrilmesi sonucu ikisi uzman çavuş 5 kişi yaralandı. Kara yolunda ve dinlenme tesislerinde bazı araçların da devrildiği görüldü. Marmara'da da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerine kadar yer yer devam eden sağanak yağış nedeniyle ağaç yola devrildi

Son dakika: TIR'ları bile devirdi! Yaralılar var
TIR'ları bile devirdi! Yaralılar var
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Genel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Ege ve Marmara'daki yağış ve fırtınada araçlar ve ağaçlar devrildi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aşırı rüzgardan dolayı 4 aracın devrilmesi sonucu ikisi uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İstanbul Kadıköy'de de sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi.

AA'nın haberine göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Veli Bayer yönetimindeki 03 JAA 133 resmi plakalı kamyonet de aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.

2'Sİ UZMAN ÇAVUŞ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Uzman Çavuşlar Veli Bayer, Tugay Saki ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve Erol Koçak yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastane kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kara yolunda ve dinlenme tesislerinde bazı araçların da devrildiği görüldü.

KADIKÖY'DE DE AĞAÇ DEVRİLDİ

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da ise, gece boyunca yer yer devam eden sağanak yağışın ardından sabahın erken saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilerek caddenin bir şeridini kapatan ağacı kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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