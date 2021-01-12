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Son dakika haberler... Manisa'da feci olay: Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı!

Manisa'da feci bir olay meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre uzağa savruldu, 2 kişi yaralandı

Son dakika FECİ olay: Fırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı! - Haberler
Fırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı!
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DHA

Olayda, Şehzadeler ilçesinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı.

Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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