Fırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı! 0:00 / 0:00

DHA

Olayda, Şehzadeler ilçesinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı.

Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.