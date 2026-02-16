Canlı
        Son dakika: Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Tokat'ta bir çiftlikte çalışan 30 yaşındaki Enver Keklik, enerji iletim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:23
        Elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        İHA'daki habere göre; ilçeye bağlı Çıkrık Mahallesi'ndeki çiftlikte Enver Keklik (30), örtmek için saman balyalarının üzerine çıktığında Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ)'a enerji iletim hatlarına temas ederek akımına kapıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keklik'i Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Keklik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası" başlıyor

        Şef Şükran Kaymak'ın özenle hazırladığı iftar ve sahur menüleri "Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası"nda SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

