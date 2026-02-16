Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

İHA'daki habere göre; ilçeye bağlı Çıkrık Mahallesi'ndeki çiftlikte Enver Keklik (30), örtmek için saman balyalarının üzerine çıktığında Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ)'a enerji iletim hatlarına temas ederek akımına kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keklik'i Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Keklik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.