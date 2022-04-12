Son dakika: Tour of Turkey İzmir etabında şoke eden olay! Ne yaptın Şenol!

Tour of Turkey'de şoke eden olay! Ne yaptın Şenol! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

"Tour Of Turkey" olarak bilinen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İzmir etabında dün akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.

BİSİKLET PARKURUNDA YÜRÜDÜ

Onlarca bisikletlinin İzmir'de start almasının ardından sporcular için organize edilen parkurda yürüyen bir kişi kazaya neden oldu.

OLAY ANI KAMERA DA YANSIDI

Bisiklet yolunun ortasından yürüyen ve isminin Şenol olduğu öğrenilen kişiye bir bisikletli çarptı. Olay anında yol kenarında bulunan görevli de kazaya engel olamadı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Ardından gelen üç yarışçının daha karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sosyal medyaya da yansıdı.

BİSİKLET FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

AA'da yer alan habere göre turun ikinci etabında dün pelotonun geçtiği anda yolda yürüyen bir fiziksel engelli vatandaş ile onu parkurdan çıkarmaya çalışan polis memuruna bisikletçilerin çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Olayla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir.

"ANINDA TIBBİ MÜDAHALE YAPILMIŞTIR"

Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir. Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır.

"HERKESE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni'nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz."

"DÜNYADAKİ TÜM YARIŞLARDA MEYDANA GELMEKTEDİR"

Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.