Yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcuyla 2023-2024 sezonunda 950 bin euro, 2024-2025 sezonunda ise 1 milyon euro ödeyecek. Opsiyon kullanıldığı takdirde ise 2025-2026 sezonunda Kourbelis'e 1.1 milyon euro maaş ödemesi yapılacak.