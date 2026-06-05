Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Karadeniz Fırtınası transferde daha önce Cabral, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Ernest Muçi ve Thierry Karadeniz'le anlaşma sağlamıştı.

8 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

Merkez orta saha ve 10 numara olarak görev yapabilen 33 yaşındaki futbolcu, ülkesinde Polissya, Shakhtar, Sevastopol ve Zorya Luhansk formaları giyerken, yurt dışında ise Genk, Atalanta, Marsilya ve Genoa'da oynadı.

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Son olarak İtalya Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Malinovskyi, geride kalan sezonda 35 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

3 YILDA 5.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor'un KAP'a yapılan bildirimde Ukraynalı oyuncunun kazanacağı ücretler de açıklandı.

İşte o rakamalar:

2026-2027 : 1.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro imza ücreti

2027-2028: 1.5 Milyon Euro maaş + 500 bin Euro imza ücreti

2028-2029: 1.5 milyon Euro maaş