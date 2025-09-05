Benjamin Bouchouari resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, orta saha Benjamin Bouchouari’nin transferi için Saint Etienne ile anlaşma sağlandığını açıklandı.

Karadeniz ekibi, Faslı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor bu transfer için Saint Etienne'e 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek. Benjamin Bouchouari ise yıllık 1 milyon euro maaş kazanacak.