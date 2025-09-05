Benjamin Bouchouari resmen Trabzonspor'da!
Trabzonspor, Saint Etienne'den Benjamin Bouchouari'nin transfer edildiğini açıkladı
Giriş: 05.09.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.09.2025 - 17:24
Trabzonspor, orta saha Benjamin Bouchouari’nin transferi için Saint Etienne ile anlaşma sağlandığını açıklandı.
Karadeniz ekibi, Faslı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor bu transfer için Saint Etienne'e 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödeyecek. Benjamin Bouchouari ise yıllık 1 milyon euro maaş kazanacak.
