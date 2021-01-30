Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."
Ayrıntılar geliyor...
— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021
— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021
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