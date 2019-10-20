ABD Başkanı Donald Trump, "Küçük çatışmalar var ama hızla sona eriyor. Ateşkes süreci iyi gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Türkiye ile varılan mutabakatın sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerine yer verdi. Trump paylaşımında, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk sona eren bazı küçük çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor'" dediğini aktardı. Trump, "ABD askerleri çatışma veya ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" ifadelerini kullandı.