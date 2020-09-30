ABD'de ilk başkanlık münazarasına kaos damgası!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine yaklaşık 1 ay kala, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden seçim döneminin ilk başkanlık münazarasında canlı yayında karşı karşıya geldi.

Fox News'ten Chris Wallace'ın moderatörlüğünü yürüttüğü tartışmada adaylara 6 farklı konuda sorular yöneltilirken, her konu üzerine 15 dakika konuşuldu. İki aday arasındaki tartışmayı First Lady Melania Trump ve Joe Biden'ın eşi Jill Biden da salonda izledi.

Münazaraya iki adayın sık sık birbirlerinin sözlerini kesmesi ve zaman zaman yükselen tansiyon damgasını vurdu. 90 dakika süren tartışma boyunca Trump devamlı olarak sesini yükselterek Biden ve moderatör Wallace'ın sözünü bölerken, bir kez Wallace tarafından uyarıldı, bir kez de Biden tarafından gelen "Çeneni kapatır mısın?" tepkisinin hedefi oldu.

Trump'ın devamlı olarak söz kesmesini engellemek isteyen Wallace tartışmanın bir bölümünde, "Sayın Başkan. Lütfen durun" derken, bunun üzerine söze giren Biden, "Bu palyaço burdayken, konuşabilmek zor" ifalerini kullandı.

Biden ayrıca, Trump'ın kendisini yönelttiği zayıf olma eleştirilerine, "Ben Putin'e karşı durdum, o ise Putin'in fino köpeği" ifadeleriyle sert bir yanıt verdi.

Tartışma öncesinde Biden'ın ekibi, yarım saat aralıklarla iki mola verilmesi talebinde bulunurken, bu talep Trump'ın ekibi tarafından kabul edilmedi. Trump'ın ekibi ise Biden'ın dışarıyla iletişim kurmasını sağlayacak kulaklık benzeri bir cihaza sahip olup olmadığının incelenmesini istedi. Ancak bu talep de kabul görmedi.

BAŞKANLIK DÜELLOSUNDAN SATIR BAŞLARI

YÜKSEK MAHKEME ADAYLIĞI

Münazara, geçtiğimiz günlerde Yargıç Ginsburg'un ölümüyle boşalan Yüksek Mahkeme koltuğuna Trump'ın seçimleri beklemeden atama yapması konusuya başladı.

Yüksek Mahkeme'ye yapılan atamayla ilgili olarak "Seçimleri kazandık. Seçimlerin bir sonucu vardır. Seçimleri kazandık ve bu yüzden atama yapma hakkımız var" diyen Trump, atanmasını önerdiği yargıç adayı Amy Coney Barrett ile ilgili olarak, "O her şekilde iyi. Onun harika olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Biden ise Amerikan halkının, Yüksek Mahkeme yargıcının kim olacağı konusundaki fikrini seçimlerde ortaya koyma hakkı olduğunu söyledi. Biden'ın Yüksek Mahkeme hakkındaki soruyu mahkemenin önünden bekleyen dosyalardan biri olan Obamacare(sağlık sigortası) dosyasına vurgu yaparak cevaplaması dikkat çekti.

Biden'ın konuşması sırasında Trump'ın ısrarlı bir şekilde, Biden'ın Yüksek Mahkeme üye sayısını artırıp artırmayacağını açıklamasını istemesi tartışmanın tansiyonunu yükseltti. Biden, Trump'ın ısrarlı sorularına, "Çeneni kapatır mısın adamım? Boş konuşuyorusun" şeklinde yanıt verirken, Trump "Joe, insanlar senin 47 yıldır Washington'da hiçbir şey yapmadığını anlıyor" ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 SALGINI

Tartışmanın en önemli gündem maddelerinden biri olan Kovid-19 politikalarıyla ilgili bölüme, "Amerikan halkı bu sağlık krizinin aşılması konusunda neden size, rakibinizden daha fazla güvensin" sorusuyla başlayan Wallace, her iki adayı da tartışmanın bu bölümünde daha ciddi olmaları konusunda uyardı.

Biden, "Başkanın bir planı yok. Bu size, Paskalya zamanı hastalığın bitmiş olacağını söyleyen adam. Belki kolunuza biraz çamaşır suyu enjekte edersiniz ve bu sizi korur" ifadeleriyle Trump yönetiminin Kovid-19 politikalarını eleştirdi ve Trump'ı virüsün ciddiyetini saklamaya çalışmakla suçladı.

Biden'ın "Birçok insan öldü ve eğer daha hızlı ve daha zeki olmazsanız daha fazlası ölecek" sözlerine Trump tepki gösterdi.

"Zeki kelimesini mi kullandın? Neredeyse en düşük notlarla okuldan mezun oldun. Bana karşı zeki kelimesini kullanma. O kelimeyi bir daha kullanma" diyen Trump, "Senin zekilikle bir ilgin yok Joe. 47 yıl ve sen hiçbir şey yapmadın" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Biden başkan olsaydı, ABD'de 200 bin değil 200 milyon kişinin koronavirüsten öleceğini savundu.

EKONOMİ

Başkanlık münazarasının üçüncü konusu Kovid-19 salgını nedeniyle sarsılan ekonomiydi. Wallace, ekonominin karantina uygulamaları sonlandıktan sonra beklenenden hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini belirterek sözü adaylara bıraktı.

Biden, göreve geldikleri 2009 yılında kötü bir ekonomi devralmalarına karşın Trump yönetimine ekonomiyi iyi durumda bıraktıklarını ancak Trump'ın bunu batırdığını söyledi.

Trump ise "Tarihteki en güçlü ekonomiyi yarattım" sözleriyle ekonomi politikalarını savundu.

Karşılıklı tartışmaların ardından konu Trump'ın vergi ödemelerine geldi.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'ta çıkan Trump'ın 2016 ve 2017 yıllarında sadece 750 dolar vergi ödediği yönündeki haberin sorulması üzerine Trump, "Milyonlarca dolar ödedim. Bir yıl 38 milyon dolar, bir yıl 27 milyon dolar ödedim" ifadelerini kullandı.

Biden, Trump'tan vergi beyannamelerini yayınlamasını isterken, Trump bu talebe yakında yayınlayacağını söyleyerek yanıt verdi. Biden ayrıca Trump'a, "Sen Amerika'nın gördüğü en kötü başkansın"

IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLER

Adayların üzerine tartıştığı kritik konulardan biri de Portland'da 100. gününe yaklaşan ırkçılık karşıtı gösterilerdi.

Biden şiddet olaylarına karışanların yargılanması gerektiğini belirtirken, Trump'ın konuyla ilgili açıklamalarına Portland'daki göstericilerle karşı karşıya gelen aşırı sağcı Proud Boys isimli grup damga vurdu.

Trump, "Gördüğümüz her şeyin sağdan değil, soldan geldiğini söyleyebilirim. Proud Boys, geri çekilin ve hazır bekleyin" ifadelerini kullandı. Asıl tehdidin Antifa isimli örgüt olduğunu söyleyen Trump, Biden'ın kazanması durumunda bu grubun bir darbe tertipleyebileceğini savundu.

ABD'de ırkçılık üzerine farkındalık yaratmayı hedefleyen ırk hassasiyeti programlarını sonlandırma kararının sorulması üzerine Trump, "İnsanlara ülkemizden nefret etmeyi öğretiyorlar" derken, Biden ise bu sözlere "Kimse bunu yapmıyor. O bir ırkçı" ifadeleriyle yanı verdi.