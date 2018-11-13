New York Times gazetesinde, Beyaz Saray içinde Trump'a karşı bir direniş olduğunu ve bazı kararlarına engel olunduğunu iddia eden imzasız makalede adı geçen isimlerden biri olan Nielsen hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Washington Post gazetesi, Trump'ın bu kez İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'i görevden alacağını duyurdu. Haberini Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandıran gazete, Nielsen'in gelecek hafta kovulacağını yazdı.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'ye geçmesiyle, ABD'de taşlar yerinden oynadı. Seçimden saatler sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı kovan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ismi daha görevden alması bekleniyor.

Trump, Nielsen ile bu hafta Güney Teksas'taki ABD askerlerini ziyaret etme planını iptal etmişti.

Trump'ın Nielsen'i mümkün olan en kısa zamanda görevden almak istediğini, Beyaz Saray'daki birçok ismin Trump'ın kararını ertelemeye çalıştığı belirtildi.

New York Times gazetesinde, Beyaz Saray içinde Trump'a karşı bir direniş olduğu ve bazı kararlarına engel olunduğu iddia edilen imzasız makale kaleme alınmış, yönetimdeki üst düzey isimlerden birinin de Kirstjen Nielsen olduğu iddia edilmişti.

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