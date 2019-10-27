ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin İdlib’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin öldüğü iddialarını doğruladı.

Trump konuşmasında şunları söyledi:

“Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık.

DEAŞ kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını göstermektedir. DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız. Onun halifeliğini yok ettik, bugün de kararlılığımızın sürdüreceğimizin başka göstergesidir. DEAŞ'lılar kaçınılmaz sona sürüklenecekler. Onunla birlikte çalışanlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı. Çok korkan köpekler gibiydiler. Pek çok sayıda kişiyi öldürdüler. Masum ABD'lileri öldürdüler.

Zorlayarak insanların dinini değiştirmeye çalıştılar, insanların kafalarını kestiler. Tüm bunlar Bağdadi yüzünden yapılmıştı. Kendisi bunu istiyordu. Yoksul ve hasta birisiydi, şimdi de öldürüldü. Şiddet yanlısı birisiydi, şiddetle öldürüldü. Ağlayarak ve bağırarak öldürüldü.

Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum, Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum. ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insan zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.