Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçtiğimiz gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Bu görüşmede S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun yanısıra Trump'ın Türkiye'ye ziyaretinin de gündemde olduğu bilgisi yer aldı.

Tarihin netleşmesi durumunda bu, Trump'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.

İNGİLTERE VE FRANSA'YA GİDECEK

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in davet ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran ayında Londra'ya gideceği, İngiltere'den sonraki durağının ise Fransa olacağı açıklanmıştı.

Trump'ın, 6 Haziran'da İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıldönümü sebebiyle Fransa'ya giderek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği bildirilmişti.

Bu nedenle Trump'ın İngiltere ve Fransa ziyaretlerini gerçekleştirdiği tarihlerde de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebileceği düşünülüyor.