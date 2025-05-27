ABD Başkanı Trump: Putin ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili yaptığı açıklamada "O ateşle oynuyor." dedi.

Trump açıklamasını, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

ABD Başkanı "Vladimir Putin'in fark etmediği şey; ben olmasaydım, Rusya'nın başına pek çok kötü şey gelmişti. Gerçekten kötü şeyler... O (Putin) ateşle oynuyor." dedi.