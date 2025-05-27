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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Putin ateşle oynuyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Putin ateşle oynuyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili yaptığı açıklamada "O ateşle oynuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:55
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        Trump: Putin ateşle oynuyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili yaptığı açıklamada "O ateşle oynuyor." dedi.

        Trump açıklamasını, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

        ABD Başkanı "Vladimir Putin'in fark etmediği şey; ben olmasaydım, Rusya'nın başına pek çok kötü şey gelmişti. Gerçekten kötü şeyler... O (Putin) ateşle oynuyor." dedi.

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