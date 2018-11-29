ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı açıklamaları yılan hikayesine dönerken, iki liderin bugün Arjantin G-20 Zirvesi'nde TSİ ile 17.30'da görüşmelerinin beklendiği duyuruldu.

İki liderin 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek olan G-20 zirvesinde bir araya gelmesi beklenirken Trump dün yaptığı açıklamalarda görüşmenin gerçekleşmeyeceği ihtimalinin sinyalini verdi. Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmeyebilirim, belki toplantım bile olmayacak. Böyle gerginliklerden hoşlanmıyorum ve böyle gerginliklerin hiçbirini istemiyorum" demişti.

Donald Trump’ın "Putin ile görüşmeyebilirim" açıklamasına rağmen, görüşmenin onaylandığını ve görüşmeye hazırlanıldığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD’li mevkidaşlarımızdan farklı bilgiler almadık" açıklamasında bulunmuştu.

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