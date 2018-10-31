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Son dakika... Trump'tan göçmenler hakkında sert çıkış!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, sık sık tehdit ettiği ülkesinin sınırına dayanan binlerce göçmen hakkında yeni bir çıkışta bulundu. Göçmenlerin arasında "çok güçlü savaşçılar ve insanlar" olduğu iddiasında bulundu

31.10.2018 - 16:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin sınırına dayanan göçmenler hakkında, "Kafiledekilerin bazıları çok güçlü savaşçı ve insanlar. Kuzey sınırında çarpışmadan önce Meksika'ya karşı acımasızca savaştılar ve karşı koymak oldukça güç. Meksika askerleri zarar verici ya da göçmenleri durdurma konusunda isteksizdi. Sınırlarımıza ulaşmadan önce durdurmaları gerekir ama yapmayacaklar!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm tehditlerine rağmen “göçmen kervanı”, ABD’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Meksika hükümeti, göçmen kervanındaki bin 700 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Honduraslı yetkililer, kervanda şuanda 3 bin 500 kişinin bulunduğunu, 4 bin 500 kişinin ise ülkeye geri döndüğünü açıkladı. Göçmen kervanına yeni göçmenlerin katıldığı, bazı göçmenlerin ise vazgeçerek evlerine döndüğü belirtildi. Cuma günü Guatemala sınırı yakınlarında en az 150 göçmenin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    adam dogru söylüyor ulkeye terörist ve dıs nifak olabilir dıye almıyor helal olsun biz aldıkta ne oldu
  • Misafir 31 dakika önce
    almasin hicbirini. boyle sacma sey mi olur. zorla mi girecekler. vursunlar eger zorla girmek isterlerse
  • Misafir 32 dakika önce
    cinayet ve şiddete kılıf hazırlıyor.
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