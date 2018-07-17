Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan aralarında silah mevzisi ve mühimmat deposunun da bulunduğu hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

AA'nın aktardığına göre, savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.