        Son dakika: Tülay Hatimoğulları'dan Halep mesajı: "Ateşkesi olumlu buluyoruz" | Son dakika haberleri

        Tülay Hatimoğulları'dan Halep mesajı: "Ateşkesi olumlu buluyoruz"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halep'te ateşkes ilan edilmesiyle ilgili "Halep'te varılan ve şu an itibarıyla devam etmekte olan ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunun altını çiziyoruz" dedi

        Giriş: 11.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:28
        Halep mesajı: "Ateşkesi olumlu buluyoruz"
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Halep'te varılan ve şu an itibarıyla devam etmekte olan ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunun altını çiziyoruz." dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Halep kentindeki olaylar, Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmalara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        10 Mart Mutabakatı'nın Halep'te atılan her bombayla, sıkılan her kurşunla ayaklar altına alındığını savunan Hatimoğulları, "DEM Parti olarak, Suriye halklarının eşit, ortak, kardeşçe ve onurlu bir barış içinde yaşayabileceği bir gelecek tahayyülünün yanındayız ve bunu savunuyoruz. Suriye'nin asli bileşenlerinden biri olan kadim Kürt halkının hakkının ve hukukunun güvence altına alınmasını savunduğumuzun altını bir kez daha buradan çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

        Herkesi sorumlu davranmaya davet eden Hatimoğulları, "Halep'te varılan ve şu an itibarıyla devam etmekte olan ateşkesi olumlu buluyoruz. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunun altını çiziyoruz." diye konuştu.

        Tuncer Bakırhan da Halep'in, "Orta Doğu'nun ortasında çalan bir yangın alarmı" olduğunu belirterek, saldırılara taraf olunmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

        Sabah saatlerinde varılan ateşkesin "hayırlı bir gelişme" olduğunu kaydeden Bakırhan, ateşkes kapsamında insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yaptı.

        Ana Haber Bülteni - 7 Ocak 2026 (Çatışmalar Neden Halep'te Çıktı?)

        En düşük emekli aylığı toplantısı bugün: En düşük emekli aylığı artacak mı? Suriye: SDG mevzileri meşru hedef. Halep'te terör örgütüne ait mevziler meşru hedef ilan edildi. Suriye: SDG yardım koridorunu hedef aldı. Suriye ordusu ve SDG Halep'te çatışıyor: Halep'ten göç dalgası gelir mi? Çatışmalar neden Halep'te çıktı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

