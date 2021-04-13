'Tüm üretim merkezlerinde hareketlilik var' 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ekonomi alanındaki gelişmelere de değindi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturma gayretlerini titizlikle ve sabırla devam ediyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Ekonomide üretim tarafından işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Sürekli yeni yatırımlar, kapasite genişletmeler, ilave istihdamlar yapılıyor. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistik, hammadde ve ara maddelerinde küresel sıkıntılar olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz.

"MÜCADELENİN ÖNÜNÜ TIKAMAK İÇİN ARADIKLARI FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin terör örgütleriyle darbe heveslileriyle ekonomik tedhişçilerle, siyaset mühendisleriyle sosyal kargaşa çıkartma mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi durumda Türkiye'yi yeniden 1970'lerin 1990'ların kaotik günlerine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

"SOSYAL KORUMA KALKANI DESTEĞİ OLARAK 60 MİLYAR LİRA VERDİK"

Salgının ilk günlerinden itibaren işleri aksayan tüm kesimleri destekliyor, yanlarında yer alıyoruz. İçeride özellikle hizmetler sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Tedbirler sebebiyle faaliyetlerine ara vermek, sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında verdiğimiz desteklerin tutarı 60 milyar lirayı aşmıştır. Esnaflarımızın bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerinin farkındayız.

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMLARINI DEĞİŞTİRECEK ADIMLAR ATIYORUZ"

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor. Hükümet olarak her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirmelerinin temin etmelerinin yollarını arıyoruz. Pek çok yol ve yöntemle esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. İstihdamın sürdürülmesi için verdiğimiz teşvikler sayesinde yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. Emeklilerimizin durumlarını her fırsatta değiştirecek adımlar atıyoruz. Geçmişte 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık. Çiftçilerimize 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık.

"TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ARACILIĞIYLA ALIMLARA BAŞLADIK"

Ürünleri depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olan patates ve soğan üreticilerine bir müjde verdik. Ürünlerin belirli bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofislerimiz aracılığıyla satın alarak ihtiyaç sahipleri ailelerine ücretsiz dağıtıma başladık. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir. Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başladığı alımlarla çözüme kavuşturuyoruz.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZ 8 BİN 121 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK"

Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar dilediği seviyeye kadar eğitim alma imkanına sahiptir. Bugünkü toplantımızda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerindeki işverenlerle irtibata geçip, gençlerimizin üniversiteyi bitirmeden staj döneminden başlamak üzere istihdamın sağlanması talimatını verdik. Gençlik ve Spor Bakanlığının, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edilecek.

"TÜRKİYE'Yİ SALGIN SONRASI ŞARTLARA HAZIRLIYORUZ"

Kamuda sınırlı istihdam yerine özel sektördeki çok daha geniş çalışma alanlarına yönelik gençlerimize verdiğimiz teşvikleri arttırıyoruz. Özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı geliyor. Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için de genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını en son yaptığımız 333 atamayla 45 binin üzerine çıkardık. İş hayatında daha etkin hale gelen kadınlarımıza verdiğimiz destekleri de arttırarak sürdürüyoruz. Türkiye'yi hamdolsun bugünlere ulaştırdık. Salgının yol açtığı sıkıntıları çözerek salgın sonrasında yeniden şekillenecek sistemde hak ettiği yerde ülkemizi çıkartacak olan da yine biziz."