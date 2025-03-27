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        Haberler Gündem Güncel Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 27.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:15
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        Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma
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