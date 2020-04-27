Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkSon dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüs ölüm ve vaka sayısı belli oldu! - Haberler
ABONE OL

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 2900'e yükseldi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 95 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 900'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 112 bin 261'a yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261, can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 95 hasta vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüsle mücadele eden filyasyon ekiplerinde diş hekimleri de var! - Haberler
SAĞLIKSahada onlar da var!
Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yetkilisi Nedret Emiroğlu açıkladı! Aşı bulunursa önce kimlere yapılacak?
SAĞLIKAşı bulunursa ilk önce kime yapılacak?
Plazma tedavisinde son durum nedir? Kızılay Başkanı Kınık açıkladı
SAĞLIKPlazma tedavisinde son durum nedir?
Koronavirüsün semptomları 3'ten 9'a çıktı - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsün semptomları 3'ten 9'a çıktı
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: İmmun plazma tedavisi sonuç veriyor - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi'nden sevindiren açıklama!
Koronavirüse karşı yaşlı sağlığının korunması önemli - Haberler
SAĞLIKKoronavirüse karşı yaşlıları nasıl koruyacağiz?
Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne öğretti? - Haberler
SAĞLIKCovid-19 bize ne öğretti?
Fahrettin Koca ne doktoru? Fahrettin Koca eğitimi hangi bölümden mezun?
SAĞLIKFahrettin Koca ne doktoru?
Ramazanda baş ağrısı nasıl geçer? Ramazanda baş ağrısına ne iyi gelir?
SAĞLIKRamazanda baş ağrısı nasıl geçer?
Ramazanda kabızlık nasıl geçer? Ramazanda kabızlığa ne iyi gelir?
SAĞLIKRamazanda kabızlık nasıl geçer?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X