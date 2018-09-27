İyon Denizi üzerinden gelen Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın yönünün değişmemesi halinde büyük zararlara sebep olabileceği tahmin edilirken, kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor.

İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması ihtimali bulunuyor. Ancak Meteorolojik haritalarda, Türkiye'deki etkisi düşük seviyede gösteriliyor.

Yakın zamanda tüm dünyayı yasa boğan yangın felaketiyle mücadele eden Yunanistan ise kasırganın şiddetini azaltmadan ulaşması durumunda ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Yunanistan'da hızını kesmeden ve yükünü kesmeden ilerlemesi durumunda ise Türkiye'de de etkili olabilir.

Şiddetli rüzgarların Akdeniz'de bot ve gemilere zarar vermesi beklenirken, Yunanistan ile Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde de şiddetli rüzgarların etkisini devam ettirebileceği, bunun da beraberinde dalgalar getirebileceği düşünülüyor.

'Mediterranean' (Akdeniz) ve 'hurricanes' (kasırga) kelimelerinin birleşiminden oluşan Tropical Medicane isimli kasırgalar genellikle Akdeniz üzerinde etkili oluyor.

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