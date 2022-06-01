Son dakika: Sokakta eşini öldüresiye dövmüştü! O cani için karar... - Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darbetmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

İHA'nın haberine göre olaydan sonra tutuklanan İbrahim Zarab hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

CEZASI ONANDI

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Haziran'daki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.