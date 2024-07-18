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        Haberler Ekonomi Teknoloji Son dakika: TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        Son dakika haberi TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın, yörünge yolculuğunda 5'inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:29
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        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
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        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın, yörünge yolculuğunda 5'inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

        Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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