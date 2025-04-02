Bursa'da Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) ardından, yaralı olarak tedavi gören anne Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre İstanbul'dan gelen yeni bilirkişi heyeti de bugün otelde incelemelerde bulundu.

MANGALDAN ÇIKTIĞI BELİRLENMİŞTİ

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı. Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen perşembe, sabaha karşı yangın çıktı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini yakmasıyla çıkan yangına, Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Binayı tamamen saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise yaralandı. Baba ve oğlu Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi. Usta'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.