Ümraniye'de metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre; Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu. Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor. Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

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