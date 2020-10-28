DHA

Ümraniye'de 25 Ağustos tarihinde yolda laf attığını öne sürdüğü Ebubekir Doğanay'ı silahla öldüren Mert Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüphelinin 25 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında Ümraniye'de araçla seyir halinde iken yol kenarında arkadaşı ile oturan maktül Ebubekir Doğanay'a ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

KIZ ARKADAŞLARINA LAF ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddianamede, şüphelinin ifadesinde aracı ile seyir halinde bulunduğu sırada yol kenarında oturan şüphelinin araçtaki kız arkadaşlarına laf attığını, bunun üzerine sinirlerine hakim olamayıp araçta bulanan silahla iki el ateş ettiğini, ardından da silahı denize attığını söylediği belirtildi.

TANIK POLİSTE AYRI SAVCILIKTA AYRI İFADE VERDİ

İddianamede, olay sırasında şüpheli Mert Ö.'nün aracında bulunan arkadaşı B.A.Ö.'nün polis ve savcılık ifadesine de yer verildi. B.A.Ö.'nün polis ifadesinde, araç ile gezdikleri sırada Mert Ö.'nün telefonunda bir resme baktığı ardından da silahı ile kaldırımda oturan bir şahsa ateş etmeye başladığını, buna engel olmaya çalıştığını ancak ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

İddianamede, B.A.Ö.'nün savcılık ifadesinde ise kaldırımda oturan şahsın araçta bulunan kız arkadaşlarına laf atması üzerine Mert Ö.'nün ateş ettiğini söylediği belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede şüphelinin, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.