Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi Simay Karadumanlı (26) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevre esnafı ve minibüs sürücüleri, tek yönlü yolun inşaat nedeniyle çift yönlü yapıldığını belirterek, ihmal iddiasında bulundu.

AA'nın haberine göre, Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya (26) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karadumanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KIZINI GÖREN BABASI ŞOKA GİRDİ'

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası sesleri duyup dışarı çıktıklarını söyleyen çevre esnaflarından Hatice Kahraman, kızının kaza geçirdiğini gören babasının şoka girdiğini anlattı. Kahraman, "Kaza anını görmedik ama sesi duyup, yerde yatan kızı görünce yardıma koştuk. Muhtemelen kafasını kaldırıma çarptığı için kanlar içerisindeydi. Daha sonra bu çevrede oturan 112 personeli bir komşumuzu çağırdık; o geldi burada kendisine kalp masajı yaptı 15 dakika boyunca. Daha sonra da ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürmüşler. Babasıyla birlikte kiralık ev bakmak için bu tarafa gelmişler. Babası da kızını o halde görünce şoka girdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış" dedi.

'KAZADAN HEMEN SONRA KAPATTIKLARI YOLU AÇTILAR'

Yıkım nedeniyle inşaat firmasının yolu kapattığını ve trafiğin tek yön olması gereken yerden çift yönlü verildiğini öne süren Gülcan Dor isimli esnaf da duruma tepki gösterdi. Dor, "Karşı şeritte yol kapalıydı. Tek yön olan bu tarafı, gidiş geliş olmasına sebep oldu. Kazada hayatını kaybeden bayan da muhtemelen karşıdan karşıya geçecekti. Ters yönden gelmek zorunda kalan dolmuşu görmedi muhtemelen. Biz de sese koşturduk. 112 personeli komşumuz ambulans gelene kadar 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Sonra vefat ettiğini öğrendik hastanede. Yıkımdan dolayı hiç bir önlem alınmadı. Dün gerçekleşen kazadan hemen sonra kapattıkları yolu açtılar. 3 gündür burada böyle bir manzara vardı" açıklamasında bulundu.

'TEK YÖNLÜ YOLU GİDİŞ DÖNÜŞ YAPTILAR'

Kaza yapan minibüsle aynı hatta çalışan bir başka minibüs şoförü İlker Yaman ise, "Sürücü, öyle çok hızlı kullanan bir arkadaşımız değildi. Bu bina yıkımından dolayı yolu kapatma izni almadılar sanırım ve bu tek yön yolu, gidiş dönüş olarak kullanılmasına sebep oldular. Biz de bu sebepten herhangi bir kuruma başvurmadık; bu da bizim hatamız. Minibüs şoförü arkadaşımız ters yönden gelmiş. Vefat eden arkadaşımızın da kulağında kulaklık varmış. Karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsü görmemiş. Böyle elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık ne yazık ki" diye konuştu.

Öte yandan kaza sebebiyle minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde "Bir anda önüme çıktı, duramadım" dediği öğrenildi. Acı kazada hayatını kaybeden Simay Karadumanlı'nın cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Karadumanlı'nın cenazesinin Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.