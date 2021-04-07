Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAİLESİ ŞOKA GİRDİ! Son dakika: Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu?
ABONE OL

Üniversiteli Simay'ın feci sonunda ihmal iddiası!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Simay Karadumanlı, tek yönlü yolda ters yönden gelen yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çevredeki esnaf ve minibüsçüler, feci kazada ihmale dikkat çekti. Yıkım nedeniyle inşaat firmasının yolu kapattığını ve trafiğin tek yön olması gereken yerden çift yönlü verildiğini öne süren bir esnaf, "Ters yönden gelmek zorunda kalan dolmuşu görmedi muhtemelen. Yıkımdan dolayı hiç bir önlem alınmadı. Kazadan hemen sonra kapattıkları yolu açtılar" dedi

AİLESİ ŞOKA GİRDİ! Son dakika: Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu?
Üniversiteli Simay ihmal kurbanı mı oldu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi Simay Karadumanlı (26) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevre esnafı ve minibüs sürücüleri, tek yönlü yolun inşaat nedeniyle çift yönlü yapıldığını belirterek, ihmal iddiasında bulundu.

AA'nın haberine göre, Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya (26) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karadumanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KIZINI GÖREN BABASI ŞOKA GİRDİ'

İHA'nın haberine göre, kaza sonrası sesleri duyup dışarı çıktıklarını söyleyen çevre esnaflarından Hatice Kahraman, kızının kaza geçirdiğini gören babasının şoka girdiğini anlattı. Kahraman, "Kaza anını görmedik ama sesi duyup, yerde yatan kızı görünce yardıma koştuk. Muhtemelen kafasını kaldırıma çarptığı için kanlar içerisindeydi. Daha sonra bu çevrede oturan 112 personeli bir komşumuzu çağırdık; o geldi burada kendisine kalp masajı yaptı 15 dakika boyunca. Daha sonra da ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürmüşler. Babasıyla birlikte kiralık ev bakmak için bu tarafa gelmişler. Babası da kızını o halde görünce şoka girdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış" dedi.

'KAZADAN HEMEN SONRA KAPATTIKLARI YOLU AÇTILAR'

Yıkım nedeniyle inşaat firmasının yolu kapattığını ve trafiğin tek yön olması gereken yerden çift yönlü verildiğini öne süren Gülcan Dor isimli esnaf da duruma tepki gösterdi. Dor, "Karşı şeritte yol kapalıydı. Tek yön olan bu tarafı, gidiş geliş olmasına sebep oldu. Kazada hayatını kaybeden bayan da muhtemelen karşıdan karşıya geçecekti. Ters yönden gelmek zorunda kalan dolmuşu görmedi muhtemelen. Biz de sese koşturduk. 112 personeli komşumuz ambulans gelene kadar 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Sonra vefat ettiğini öğrendik hastanede. Yıkımdan dolayı hiç bir önlem alınmadı. Dün gerçekleşen kazadan hemen sonra kapattıkları yolu açtılar. 3 gündür burada böyle bir manzara vardı" açıklamasında bulundu.

'TEK YÖNLÜ YOLU GİDİŞ DÖNÜŞ YAPTILAR'

Kaza yapan minibüsle aynı hatta çalışan bir başka minibüs şoförü İlker Yaman ise, "Sürücü, öyle çok hızlı kullanan bir arkadaşımız değildi. Bu bina yıkımından dolayı yolu kapatma izni almadılar sanırım ve bu tek yön yolu, gidiş dönüş olarak kullanılmasına sebep oldular. Biz de bu sebepten herhangi bir kuruma başvurmadık; bu da bizim hatamız. Minibüs şoförü arkadaşımız ters yönden gelmiş. Vefat eden arkadaşımızın da kulağında kulaklık varmış. Karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsü görmemiş. Böyle elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık ne yazık ki" diye konuştu.

Öte yandan kaza sebebiyle minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde "Bir anda önüme çıktı, duramadım" dediği öğrenildi. Acı kazada hayatını kaybeden Simay Karadumanlı'nın cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Karadumanlı'nın cenazesinin Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in yanıtı
GÜNDEMKan vermek orucu bozar mı?
Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısını kimler yaptırmalı? Pfizer Biontech aşısı hakkında
GÜNDEMBiontech aşısının yan etkileri nelerdir?
Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
GÜNDEMKilis merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu
Krem sürmek orucu bozar mı? DİYANET FETVASI: Oruçluyken krem ve merhem sürülebilir mi?
GÜNDEMKrem sürmek orucu bozar mı?
YİNE YORGUN MERMİ! Küçük Eymen'den güzel haber! - Haberler
GÜNDEMKüçük Eymen'den güzel haber!
Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMSobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Mekanlar ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar hangi gün kapanıyor?
GÜNDEMMekanlar ne zaman kapanacak?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İşte tam metni
GÜNDEMMontrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?
Diş temizletmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş temizletilir mi, oruç bozulur mu?
GÜNDEMDiş temizletmek orucu bozar mı?
Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası yasak var mı, yolculuk yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?