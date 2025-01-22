Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

Burhaniye Kazım Karabekir Sokakta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

REKLAM

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...