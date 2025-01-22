Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar'da korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da korkutan yangın!

        Üsküdar'da, bir inşaat sahasında işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üsküdar'da korkutan yangın!
        ABONE OL

        Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

        Burhaniye Kazım Karabekir Sokakta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

        REKLAM

        İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        AYRINTILAR GELİYOR...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Trump göçmenlere merhamet istenmesinden rahatsız oldu
        Trump göçmenlere merhamet istenmesinden rahatsız oldu
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları