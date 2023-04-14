Uyarılara rağmen kapatılmayan çukur Adem'i hayattan kopardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyarılara rağmen kapatılmayan çukur Adem'i hayattan kopardı!
ABONE OL

Uyarılara rağmen kapatılmayan çukur Adem'i hayattan kopardı!

İstanbul Sultanbeyli'de tam bir facia yaşandı. İlçede bir inşaatta açılan çukur yağmur suyuyla doldu. İddiaya göre 4 yaşındaki Adem Kavçin adlı çocuk ise çukura düşüp boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Uyarılara rağmen kapatılmayan çukur Adem'i hayattan kopardı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Sultanbeyli'de 3 ay önce durdurulan inşaatta su dolu çukurda 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun çukura düşerek boğulduğu öne sürülürken aile suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı.

İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem Kavçin'i bulamadı. Aramalar sonrası Adem'in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

"SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK"

Dayı Mehmet Keber, "İstinat duvarının kenarında su birikmesi oluşmuş. Çocuk oyun oynarken suyun içerisine düşüyor. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor. Babası çocuğunu mahallede arıyor. Arkadaşları babasına Adem'in orada olduğunu bildiriyor. Çok büyük bir ihmal var. Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar. Müteahhit, Ankara'dan ifade için çağıracaklar. Devletimizden ricamız konunun peşinde durmasıdır. Gereken neyse yapılsın. Evine 60 metre ilerisi bir alan orası. Bizim içimiz yanıyor. Bu konu hakkında ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Savcı konunun takipçisi olacağını söyledi. O çukur 3-4 aydır o şekilde duruyor. Çukurun kapatılması için şikayette bulunduk ama kapatılmadı. Hala çukur açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi!
Son dakika haberi Bakan Özer tarih verdi! Hatay ve Adıyaman merkez ile tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak
GÜNDEM 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman'da okullar ...
Son dakika: Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş baskınlar
GÜNDEM Sırp çete lideri de öldürülmüştü! Suç örgütüne flaş ...
Erzurum'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı! Son dakika haberi
GÜNDEM Erzurum'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da ...
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | IPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max Vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Vergisiz iPhone fiyatları listesi
Beyoğlu'nda polis yeleğiyle Lübnanlı iş insanına gasp
GÜNDEM Lübnanlı iş insanına polis yelekli gasp!
Şoke eden olay! Erkek arkadaşıyla tartışan adamı av tüfeğiyle vurdu! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Erkek arkadaşıyla tartışanı av tüfeğiyle vurdu!
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?
GÜNDEM AÖF online sınav giriş ekranı
Ağabey katiline istenen ceza belli oldu
GÜNDEM Ağabey katiline istenen ceza belli oldu
Son dakika: Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandı
GÜNDEM Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.