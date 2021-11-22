DHA

Korkunç olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ramazan U., henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

DHA'nın haberine göre, kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.