DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bu sabah insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki C.Y., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Mehmet Salih Y. (56) ile tartışmaya başladı.

BABASI KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında C.Y., mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdı. Kendisine engel olmak isteyen annesi Behiyehan Y.'yi de yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Anne Behiyehan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. C.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.