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İHA

Samsun'da ellerini iple arkaya bağladığı gelinini bıçakla öldüren zanlı, tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. İHA'nın haberine göre zanlı, bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazınca cinayet ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem, 2 gün önce tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Ahmet Dalkalem'in geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı iddia edildi.

YARIN BOŞANMA DAVASI VARDI Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'in (33) cansız bedeni bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.