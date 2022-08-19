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Başkentte vahşi cinayet! Karısını çekiçle öldürüp bahçeye gömdü

Kadın cinayetlerine kan donduran bir olay daha eklendi. Ankara'da Ayşen Çöl, kocası tarafından çekiçle öldürüldü. Cani koca, öldürdüğü eşini daha sonra alüminyum folyoya sarıp bahçeye gömdü. Cinayet ise 'Baron' isimli bekçi köpeğin cansız bedeni bulması ile ortaya çıktı

Son dakika: Ankara'da vahşi cinayet! Karısını çekiçle öldürüp bahçeye gömdü - Güncel haberler
Vahşi cinayet! Karısını çekiçle öldürüp bahçeye gömdü
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İHA

Ankara’da tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadının toprağa gömülü cansız bedenini ‘Baron’ isimli köpek buldu.

İHA'nın haberine göre, Gölbaşı ilçesinde bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

BEKÇİ KÖPEK BULDU

Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı.

Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı. Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron’ ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı.

CANİ KOCA YAKALANDI

Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron’un bahçede toprağı eştiğini gördü. Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyan firma sahipleri, Ayşen Çöl’ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Ayşen Çöl’ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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