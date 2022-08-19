Vahşi cinayet! Karısını çekiçle öldürüp bahçeye gömdü 0:00 / 0:00

İHA

Ankara’da tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadının toprağa gömülü cansız bedenini ‘Baron’ isimli köpek buldu. İHA'nın haberine göre, Gölbaşı ilçesinde bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı.

Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. BEKÇİ KÖPEK BULDU Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı. Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron’ ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı.