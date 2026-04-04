        Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

        Van'ın Tuşba ilçesinde saat: 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin, yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bildirilmediği ifade edildi

        Giriş: 04.04.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Van’ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

        ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van’ın Tuşba ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.52’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

        ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM İHBARI YOK

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

        AFAD'DAN BİLGİLENDİRME

        AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

        GÖRÜR: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ

        Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu açıklamada bulundu: "Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5.1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz."

        PROF. DR. PAMPAL'DAN İLK DEĞERLENDİRME

        Van'ın, 2011 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını söyleyen deprem bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede daha büyük bir depremin beklenmeyeceğini ifade etti. Pampal, bölgenin normal depremlerinden biri olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

        Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da 5.2 büyüklüğündeki depremin 15 yıl önce yaşanan büyük depremin artçısı olduğunu söyledi.

        KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

        Kurtulmuş, paylaşımında, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

