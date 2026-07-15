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        Haberler Gündem Güvenlik Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 159 gözaltı kararı

        Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 159 gözaltı kararı

        Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda, banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        25 ilde operasyon: 159 gözaltı kararı
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        Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        AA'daki habere göre; Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarının önlenmesine yönelik soruşturma başlattı.

        Bu çerçevede uzun süre yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 159 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

        Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

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