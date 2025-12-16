Van’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkiledi.

VAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İHA'daki habere göre hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR TEDBİRLERİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

UÇAK SEFERLERİNDE RÖTARA SEBEP OLDU

Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.