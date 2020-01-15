Wikipedia erişime açılıyor

Anayasa Mahkemesi Wikipedia hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM'nin gerekçeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşır ulaşmaz Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla aldığı kararda; Wikipedia'nın kapatılmasını demokratik düzene uymadığını belirterek hak ihlali olarak nitelemişti.
İki gün önce "Wikipedia ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ancak gerekçeli kararını henüz yayımlamadı. Gerekçeli kararı yayımlayınca elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, karar uygulanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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