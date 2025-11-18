Habertürk
        SON DAKİKA: X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ? 18 Kasım 2025 Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter (X) son 24 saat kesinti raporu!

        X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        Sosyal medya platformu Twitter'da (X) 18 Kasım 2025 günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaştıklarına dair paylaşımlarda bulunuyor. Yaşanılan sorun sonrası ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Twitter çöktü mü? X neden açılmıyor, sorun nedir, ne zaman düzelecek? İşte, 18 Kasım 2025 Twitter (X) son 24 saat kesinti raporu...

        Giriş: 18.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:30
        1

        ‘’X çöktü mü?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya platformu Twitter’a (X) 18 Kasım 2025 günü öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ‘’Internal server error Error code 500’’ uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Twitter çöktü mü? X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte, X (Twitter) son 24 saat kesinti raporu ve sürece ilişkin tüm gelişmeler.

        2

        X ÇÖKTÜ MÜ?

        Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e erişim problemleri yaşanıyor.

        18 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren X'e girmeyi deneyen kullanıcılar, ''Internal server error Error code 500'' uyarısıyla karşılaşıyor.

        Bu sebeple ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;

        3

        BİRÇOK SİTEDE KESİNTİLER YAŞANIYOR

        Bugün, 18 Kasım 2025 öğle saatlerinde Cloudflare'ın küresel ağında yaşanan teknik bir sorun, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim problemlerine yol açtı.

        Twitter, Discord, Shopify, Medium, sahibinden.com ve diğer birçok popüler web hizmetine erişimde kesintiler yaşanıyor.

        Downdetector verilerine göre gün boyunca belli bölgelerde Twitter (X) erişim sorunları yaşandı.

        18 Kasım günü 14.30 civarında Twitter (X) uygulamasında yaşanan erişim sorunları zirve yaptı. Bu problem geniş kapsamlı bir hale gelirken sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı “Internal Server Error – Error code 500” uyarısı aldığını vurguladı.

        Bir kısmı ise uygulamaya girebilmesine karşın geçmişte kalan paylaşımları görebiliyor.

        4

        "CLOUDFLARE ERROR" BİLDİRİMİ

        X ile birlikte bazı başka internet sitelerine de erişimde problemler yaşanıyor. Yaşanan erişim probleminde 'cloudflare error' uyarısı göze çarpıyor.

        Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre; Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.

        5

        X NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Cloudflare, resmi durum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

        X erişim probleminin ne zaman düzeleceği ise henüz bilinmiyor.

        6

        CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

        7

        X (TWITTER) SON 24 SAAT KESİNTİ RAPORU!

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
