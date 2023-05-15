Yağışlar geri dönüyor

Bu hafta yaz gibi sıcak iki günün ardından bahar sağanakları geri dönecek görünüyor. Salı öğleden sonra önce Ege’nin iç kesimlerinde, salı akşamı ve gecesi Marmara-Trakya hattında yer yer de kuvvetli olmak üzere yağmur bekliyoruz.

Bu sırada gökyüzüne bakınca sarımtırak tonlarda bulutluluk görüyoruz, Cezayir-Libya üzerinden esen (üst seviye) rüzgârlarıyla yoğunlaşan toz konsantrasyonu beklenen yağmurlarla azalacak, hava yine temizlenecek.

Yağışlar da tıpkı bu ısınma gibi biraz kuvvetli, çarşamba sabahı erken saatlerde İstanbul-Yalova-Eskişehir arasında sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Bu geniş alan içinde lokal olarak yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi hadiseler de yaşanabilir. İstanbul bu yağmurlarla 24°C’den 18°C’ye geriliyor, bu da şehir için bu tarihte mevsim normalleri sayılır.