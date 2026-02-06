Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yalova Valisi Usta: 33 operasyonda 66 DEAŞ’lı tutuklandı, 8 firari aranıyor

        Yalova Valisi Usta: 33 operasyonda 66 DEAŞ’lı tutuklandı, 8 firari aranıyor

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, "DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11'i savcılıktan, 49'u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 operasyonda 66 DEAŞ'lı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, “DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11’i savcılıktan, 49’u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir” dedi.

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında Valilik binasında ‘2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Eren Deneri ve basın mensupları katıldı. Kent genelinde 2024-2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlara yönelik bilgilendirmede bulunan Vali Usta, asayiş suçları kapsamında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının 2024 yılında yüzde 98 olarak kaydedildiğini, başarı oranının 2025 yılında ise yüzde 99’a ulaştığını belirterek, “Hapis cezasına ve ifadesine yönelik aranması olan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 2025 yılında 2 bin 939 kişi yakalanmıştır. 2025 yılında hapis cezası olanların yakalanmalarında ise yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hüküm giymiş 719 şahıs, 5-10 yıl arası hüküm giymiş 108 şahıs, 10 yıl üstü hüküm giymiş 53 şahıs olmak üzere toplam 880 şahıs yakalanmıştır. 2025 yılında ifadeye yönelik toplam 2 bin 59 şahıs yakalanmıştır. ‘Kasten öldürme’ suçundan 1 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 5 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 1 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs ise savcılık makamınca serbest bırakılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca toplam 7 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosyalar neticesinde yakalanan 7 şahıstan 3 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile 2 şahıs şubeden serbest bırakılmıştır” diye konuştu.

        REKLAM

        ‘TERÖR OPERASYONLARINDA 224 ŞÜPHELİ YAKALANDI’

        Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili de konuşan Vali Usta, “Terörle mücadele kapsamında, terör örgütüne yönelik toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 224 şahıs gözaltına alınmış, yakalanan şahıslardan 59’u ifadesi alınarak kolluk kuvvetlerinden salıverilmiş, 165 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiş, 71’i tutuklanmış, 77’si adli kontrol şartıyla, 17’si ise savcılıktan salıverilmiştir, 10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. TEM suçları kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonda 16 şahıs tutuklanıp, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kapsamda tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344 oranında artış, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 305 oranında artış yaşanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü’müzce, PKK terör örgütüne yönelik olarak ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık’ suçundan 3 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs kolluktan serbest, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

        ‘198 DEAŞ’LI YAKALANDI’

        DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Usta, şunları söyledi:

        “DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 206 kişi hakkında işlem başlatılmış, 198 şahıs yakalanmış olup, 66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11’i savcılıktan, 49’u ise kolluktan serbest kalmıştır. 8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir. ‘DEAŞ terör örgütüne üye olma’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 23 adet projeli dosya hazırlanmış olup, bu projeli dosya neticesinde 65 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır.”

        Vali Usta, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye genelinde karayollarındaki trafik işaretlemelerine yönelik sadeleştirme talimatı sonrası kentte Karayolları 1'inci ve 14'üncü Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı, Yalova İl Özel İdaresi sorumluluk alanı, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları sorumluluk alanında çalışmalar yapıldığını söyleyerek, belirlenen güzergahlarda düzenleme yapıldığını da aktardı. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon- Heyelanın vurduğu 'korku apartmanında' mühür kalktı, gözler riskli yamaçta

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen, giriş katlarındaki evlerde bazı odaların kaya ve toprakla dolduğu heyelan sonrası tahliye edilip, mühürlenen 6 katlı apartmanda teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşaya...
        #yalova
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!