Şikâyet üzerine harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, kendilerine devri konusunda girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın yarım asırlık çam ağacının kesildiğini söyleyen Mehmet Bolat, "Sabah erken saatlerde serama gelmiştim. Çam ağaçlarından bazılarının kesildiğini gördüm. Üstelik kesmeye devam ediyorlardı. Gidip, engel olmaya çalıştım. Daha sonra arayıp, resmi kurumlara şikâyette bulundum. Ancak yarım saat içinde birçok ağacı kesmişler. Öyle canım acıdı ki anlatamam. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor" dedi.