Yaşlı kadın kanser hastasıydı! Kâbusu yaşadı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM’den beri takip eden bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

GASPÇI METRELERCE YERDE SÜRÜKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay sonrasında çantayı çalan zanlı kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GEÇEN GÜN DE BENİM ÇOCUĞUMU ÇARPTILAR"

Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, "Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış.

"GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMALI"

Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” dedi.