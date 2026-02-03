İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadın, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla torunu ve torunun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşlı kadın öz torunun kendisine bıçak çektiğini ve karısıyla beraber dövdüğünü öne sürdü.

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın torunu K.Ş. (39) ile birlikte yaşadığı konut kentsel dönüşüme girdi. Süreç boyunca torunuyla kirada ikamet eden Şenkaya, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin ‘kandırma' yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini ileri sürdü.

''ÇAMAŞIR SUYUYLA ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR''

Yaşadıklarını anlatan Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini iddia etti. Şenkaya, "Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar. Mutfağa gittiğimde torunum beni darp etti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar" dedi.