AFAD'dan yapılan açıklamada saat 15.07'de merkez üssü Yatağan olan 7 km derinlikte 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yatağan ile çevre ilçelerde de hissedilen, kısa süreli korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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