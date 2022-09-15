Yaz geri geliyor! Sıcaklıklar 6 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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