Yemen'in Zamar kentinde, Husilerin hapishane olarak kullandığı bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü, 100 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

SALDIRI NEDENİYLE BÖLGEYE ULAŞILAMIYOR

AA'da yer alan habere göre Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

SUUDLAR İLE BAE'Yİ SUÇLADILAR

Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hâlâ binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi. Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı.

GEÇEN HAFTA 300 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.