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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu!

Son dakika haberi... Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi. Öte yandan TSK'da albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından atanacak, 4 yıl görevde kalacak

10.07.2018 - 06:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

TSK'DA TERFİ VE ATAMALARA DÜZENLEME

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atamalara ilişkin de değişiklik yapıldı. Buna göre, muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak ancak bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak da belirlenebilecek.

Albaylıktan tuğgeneral tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılacak.

Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

Genelkurmay Başkanı ise orgeneral ve oramiraller arasından atanacak. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıl olacak, görevdeki kalış süresinin tespitinde atandığı yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

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YORUMLAR 49
  • Misafir 39 dakika önce
    ALLAHIM HAYIRLI EYLESİN
  • Misafir 1 saat önce
    Ben 59 yaşımdayım ve en az 40 yıllık Türk siyasi tarihi ile toplum hayatını iyi bilirim. Vatandaşların nasıl küçük görüldüğünü, devlet gücünü kullananların nasıl zorba olduğunu, keyfi muameleler ile insanlara hayatın nasıl zindan edildiğini, iller arasında dahi telefon etmek için saatlerce beklendiğini, eve veya işyerine bir telefon bağlatmanın hem çok pahalı ve hem de torpille olduğunu, yıllar boyunca namaz kıldığı veya dindar olduğu için orduduna atıllanları ve hakir görülüp toplumdan dışlandığını, öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi gördüğünü unutmaaaadııııımmmmm. Soğan 10 TL. Patates 20 TL. benzin 50 TL. olsa da vaz geçmem bu günkü kazançlarımdan. İstemem bir daha eski ve köhne günlere geri dönmeyi. Siz istemezük diyenler, size gelince... Artık bu dönüşüm geri gelmeyecek şekilde ivme kazandı, ne derseniz deyin bu millet en ileri seviyeye çıkacak, eski muhteşem günlerene kavuşacak ve bazılarının biçtiği deli gömleğini bir daha giymeyecek.
  • Misafir 3 saat önce
    devletimize hayırlı olsun
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